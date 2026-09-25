A região Nordeste vivencia um sábado (26) de forte calor e predomínio de sol em diversas localidades, com uma temperatura máxima média estimada em 34,79°C. Os picos de calor devem se concentrar em Flores de Goiás, que pode registrar 37,5°C, seguida por Iaciara, com máxima de 36,5°C, e Colinas do Sul, com 36,4°C. Por outro lado, as marcas mais amenas no início do dia ocorrem em Alto Paraíso de Goiás, onde a mínima prevista é de 20,3°C, e em Sítio d'Abadia, com mínima de 22,1°C.O tempo seco predomina na maior parte da região, apresentando uma umidade relativa média de 46,75% ao longo do dia. Os maiores índices de umidade se concentram em Alto Paraíso de Goiás, atingindo 58,0%, e em Teresina de Goiás, com 57,0%. A chance de chuva no Nordeste é baixa, com uma probabilidade média de apenas 7,5%, embora municípios como Alvorada do Norte e Buritinópolis tenham uma possibilidade ligeiramente maior, estimada em 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 29,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 36,2°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 35,9°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 34,4°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cavalcante: máxima 31,6°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Colinas do Sul: máxima 36,4°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 35,1°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Flores de Goiás: máxima 37,5°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Guarani de Goiás: máxima 36,2°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Iaciara: máxima 36,5°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 35,1°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Nova Roma: máxima 36,0°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 34,1°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Simolândia: máxima 36,2°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 33,6°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 31,8°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 34,8°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 34,6°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.