A região Nordeste terá um tempo de altas temperaturas para sábado (27). As cidades mais quentes incluem Alvorada do Norte, com máxima de 35.8°C, Buritinópolis e Simolândia, ambas com 35.7°C. As temperaturas mais amenas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 19.3°C, e Guarani de Goiás, onde o tempo terá mínima de 20.3°C.A umidade média na região ficará em 54.08%. As cidades com maiores índices de umidade incluem Monte Alegre de Goiás (76.0%), Campos Belos (73.0%) e Divinópolis de Goiás (72.0%). Quanto à chuva, a probabilidade média para a região é de 7.0%, com São João d'Aliança apresentando a maior chance, com 35.0%, seguida por Alto Paraíso de Goiás, com 30.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 30.0%Alvorada do Norte: máxima 35.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Buritinópolis: máxima 35.7°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 33.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 31.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 34.1°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%Damianópolis: máxima 34.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Divinópolis de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 34.9°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guarani de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 22.7°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Iaciara: máxima 33.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 34.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 33.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 33.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Simolândia: máxima 35.7°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%São Domingos: máxima 32.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 31.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 35.0%Sítio d'Abadia: máxima 34.3°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Teresina de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.