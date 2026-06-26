A região Nordeste para sábado (27) apresentará tempo sem características extremas de chuva, calor intenso ou baixa umidade. As temperaturas se manterão amenas. As cidades mais quentes serão Flores de Goiás e Monte Alegre de Goiás, ambas com 31.5°C, e Colinas do Sul, com 31.2°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Sítio d'Abadia, com 15.4°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 15.6°C.A umidade média na região será de 57.38%. Sítio d'Abadia terá a maior umidade, com 74.0%, seguida por Alto Paraíso de Goiás, com 73.0%. A probabilidade média de chuva é de 9.62%, com Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos registrando as maiores probabilidades, todas com 10.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 29.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 29.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 30.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 26.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 31.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 28.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Flores de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 30.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 28.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova Roma: máxima 31.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 28.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 29.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 28.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São João d'Aliança: máxima 25.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.4°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.