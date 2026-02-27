A região Nordeste para sábado (28) terá como principal característica do tempo uma grande chance de chuva. As temperaturas máximas na região atingirão 26.9°C em Flores de Goiás, 25.9°C em Iaciara e 25.7°C em Nova Roma, sendo as cidades mais quentes. As mínimas, por sua vez, ficarão em 17.3°C em Alto Paraíso de Goiás e 18.7°C em São João d'Aliança, as cidades mais frias.A umidade média na região é de 91.22%, com cidades como Cavalcante, Damianópolis e Mambaí registrando 98.0%. A probabilidade média de chuva está em 50.62%, mas algumas localidades apresentam índices mais elevados, com Alvorada do Norte e Simolândia alcançando 80.0%, e Buritinópolis com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 21.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Alvorada do Norte: máxima 25.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 80.0%Buritinópolis: máxima 25.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Campos Belos: máxima 23.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Cavalcante: máxima 22.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Colinas do Sul: máxima 24.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Damianópolis: máxima 24.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Divinópolis de Goiás: máxima 23.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Flores de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Guarani de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Iaciara: máxima 25.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Mambaí: máxima 24.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Nova Roma: máxima 25.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Posse: máxima 24.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Simolândia: máxima 25.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 80.0%São Domingos: máxima 23.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%São João d'Aliança: máxima 24.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Sítio d'Abadia: máxima 25.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Teresina de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.