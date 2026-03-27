A região Nordeste terá um tempo estável para o sábado (28). As temperaturas na região serão amenas a quentes, com destaque para Flores de Goiás, que registrará a máxima de 30.2°C, seguida por Colinas do Sul com 30.0°C e Monte Alegre de Goiás com 29.7°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, com 16.3°C, e São João d'Aliança, com 17.4°C.A umidade do tempo permanecerá elevada em muitas localidades. Alto Paraíso de Goiás terá 87.0% de umidade, seguido por São João d'Aliança e Sítio d'Abadia, ambos com 84.0%. A probabilidade de chuva é geralmente baixa, com destaque para Nova Roma, Sítio d'Abadia e Teresina de Goiás, onde a probabilidade de chuva atinge 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.3°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Alvorada do Norte: máxima 29.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 28.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Campos Belos: máxima 28.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 26.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 30.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 28.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Guarani de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Iaciara: máxima 29.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 28.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 28.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 28.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 29.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 27.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 25.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 27.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Teresina de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.