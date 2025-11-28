A região Nordeste terá grande chance de chuva no tempo para sábado (29). As temperaturas máximas mais elevadas serão de 30.8°C em Alvorada do Norte e Iaciara, e 30.7°C em Buritinópolis. As temperaturas mínimas mais baixas serão de 17.9°C em Alto Paraíso de Goiás e 18.1°C em Guarani de Goiás.A umidade média na região será de 77.25%, com Monte Alegre de Goiás apresentando o maior índice de 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 31.38%, destacando-se Alto Paraíso de Goiás com 85.0% e Cavalcante, Divinópolis de Goiás, São Domingos, Sítio d'Abadia e Teresina de Goiás com 75.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 30.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Buritinópolis: máxima 30.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campos Belos: máxima 28.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 26.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 30.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 28.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Flores de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 22.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 30.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 28.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Nova Roma: máxima 30.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Posse: máxima 28.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 30.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São Domingos: máxima 28.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%São João d'Aliança: máxima 27.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.