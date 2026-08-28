A região Nordeste vivencia um sábado (29) sob forte aquecimento, com os termômetros atingindo marcas expressivas em diversas localidades. Entre os municípios que devem registrar os índices mais elevados do dia estão Flores de Goiás, que pode alcançar até 37,4°C, além de Monte Alegre de Goiás e Nova Roma, ambos com previsão de máxima de 37,1°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas no início da jornada ocorrem em Sítio d'Abadia e Alto Paraíso de Goiás, onde as mínimas chegam a 19,0°C.O tempo se mantém caracterizado pelo ar seco, com umidade relativa média calculada em 39,05%, sendo que Sítio d'Abadia chega a registrar a taxa mais elevada de 57,0%. Já a probabilidade média de chuva para toda a região é muito baixa, de apenas 3,5%, embora localidades como Campos Belos, Colinas do Sul e Divinópolis de Goiás apresentem uma possibilidade ligeiramente superior, estimada em 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 31,1°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 35,8°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 35,6°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 35,7°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cavalcante: máxima 32,9°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Colinas do Sul: máxima 36,7°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Damianópolis: máxima 35,0°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Flores de Goiás: máxima 37,4°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 36,1°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 36,5°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Mambaí: máxima 35,0°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 37,1°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova Roma: máxima 37,1°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Posse: máxima 34,6°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 35,8°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 35,0°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 32,5°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 35,2°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.