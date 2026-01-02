A região Nordeste terá grande chance de chuva neste sábado (3). As temperaturas mais altas são esperadas em Flores de Goiás, com máxima de 29.6°C, seguida por Iaciara, com 28.5°C, e Alvorada do Norte, com 28.4°C. Já as cidades mais frias serão Guarani de Goiás, com mínima de 17.6°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 18.0°C.A umidade média na região será de 82.22%. As cidades com os maiores índices de umidade incluem Campos Belos e Monte Alegre de Goiás, ambas com 93.0%, e Cavalcante, com 92.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 51.88%, com destaque para Alvorada do Norte, Buritinópolis e Cavalcante, onde a probabilidade atinge 75.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Alvorada do Norte: máxima 28.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Buritinópolis: máxima 28.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Campos Belos: máxima 26.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Cavalcante: máxima 25.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Colinas do Sul: máxima 27.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Damianópolis: máxima 27.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Divinópolis de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Flores de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Guarani de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Iaciara: máxima 28.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Mambaí: máxima 27.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Nova Roma: máxima 27.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Posse: máxima 26.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Simolândia: máxima 28.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%São Domingos: máxima 25.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%São João d'Aliança: máxima 26.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Sítio d'Abadia: máxima 26.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Teresina de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.