A região Nordeste deve registrar um sábado (3) de céu aberto e predomínio de sol na maioria das cidades, o que contribui para a elevação das temperaturas ao longo do dia. Entre os locais que devem apresentar as marcas mais elevadas, destacam-se Colinas do Sul, com máxima de 32,8°C, seguida de perto por Monte Alegre de Goiás, que registra 32,7°C, e Flores de Goiás, com máxima de 32,1°C. Por outro lado, as menores temperaturas da região devem ser registradas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 18,4°C, e em São João d'Aliança, onde a mínima chega a 19,6°C.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 66,6%, sendo que os maiores índices esperados ocorrem em Alto Paraíso de Goiás, alcançando 81,0%, e em São João d'Aliança, com 80,0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média geral é de 24,62%, entretanto, as chances de precipitação se concentram principalmente em Monte Alegre de Goiás e São Domingos, ambos com probabilidade de 50,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26,0°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 15,0%Alvorada do Norte: máxima 31,2°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Buritinópolis: máxima 31,0°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Campos Belos: máxima 31,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Cavalcante: máxima 28,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 30,0%Colinas do Sul: máxima 32,8°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Damianópolis: máxima 30,4°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Divinópolis de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 30,0%Flores de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Guarani de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 40,0%Iaciara: máxima 31,9°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 40,0%Mambaí: máxima 30,4°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 50,0%Nova Roma: máxima 31,8°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 30,0%Posse: máxima 30,0°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Simolândia: máxima 31,2°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%São Domingos: máxima 30,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 40,0%São João d'Aliança: máxima 27,1°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 20,0%Sítio d'Abadia: máxima 29,8°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Teresina de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.