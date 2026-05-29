A região Nordeste, para o sábado (30), terá como principal característica do tempo a baixa probabilidade de chuva. As temperaturas máximas na região atingirão 29.5°C em Monte Alegre de Goiás, 28.8°C em Nova Roma e 28.7°C em Campos Belos. Já as menores temperaturas mínimas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, com 16.1°C, e em Sítio d'Abadia, com 17.1°C.A umidade média na região será de 69.0%, com as cidades de Sítio d'Abadia e Alto Paraíso de Goiás apresentando os maiores índices, de 85.0% e 83.0% respectivamente. A probabilidade média de chuva fica em 12.25%, sendo Divinópolis de Goiás e Iaciara as cidades com as maiores probabilidades, ambas com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 22.4°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 26.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 26.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 28.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 25.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 28.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 26.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 28.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 26.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 28.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 26.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 26.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 26.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 23.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 25.9°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.