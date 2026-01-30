A região Nordeste, neste sábado (31), apresenta grande chance de chuva. O tempo será marcado por essa característica. As cidades mais quentes incluem Nova Roma com máxima de 30.3°C, Iaciara com 29.8°C e Monte Alegre de Goiás com 29.7°C. Já as temperaturas mais amenas serão sentidas em Alto Paraíso de Goiás com mínima de 18.8°C e Guarani de Goiás com 18.9°C.A umidade média na região será de 78.53%, com cidades como Campos Belos, Colinas do Sul e Monte Alegre de Goiás atingindo 90.0% de umidade noturna. A probabilidade média de chuva é de 51.75%, mas localidades como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Simolândia podem registrar até 85.0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Alvorada do Norte: máxima 28.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 85.0%Buritinópolis: máxima 28.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 85.0%Campos Belos: máxima 29.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Cavalcante: máxima 26.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Colinas do Sul: máxima 28.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Damianópolis: máxima 28.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Flores de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Guarani de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 22.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Iaciara: máxima 29.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Mambaí: máxima 28.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Nova Roma: máxima 30.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Posse: máxima 27.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Simolândia: máxima 28.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 85.0%São Domingos: máxima 28.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%São João d'Aliança: máxima 25.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Teresina de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.