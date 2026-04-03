A região Nordeste terá tempo de temperaturas amenas a quentes neste sábado (4). As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás com 31.4°C, Colinas do Sul com 30.9°C e Iaciara com 30.7°C. Já as mais frias serão Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 17.8°C, e Sítio d'Abadia, registrando 19.0°C.A umidade na região apresentará uma média de 71.2%, com destaque para Sítio d'Abadia e Alto Paraíso de Goiás, onde o tempo deve alcançar 85.0% de umidade. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 13.38% para a região. As cidades de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos indicam os maiores índices de chance de chuva, todos em 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 30.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 29.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 29.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Cavalcante: máxima 28.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 30.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 29.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 30.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Mambaí: máxima 29.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 30.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Posse: máxima 29.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 30.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 28.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 26.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.