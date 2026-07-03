A região Nordeste para sábado (4) terá um tempo com baixa probabilidade de chuva. As cidades mais quentes serão Flores de Goiás com 31.5°C, Monte Alegre de Goiás com 31.2°C e Colinas do Sul com 31.1°C. As cidades mais frias serão Sítio d'Abadia com 12.9°C e Alto Paraíso de Goiás com 14.3°C.A umidade média na região será de 57.42%. As cidades com maior umidade incluem Sítio d'Abadia com 80.0%, Teresina de Goiás com 72.0% e Colinas do Sul com 70.0%. A probabilidade média de chuva é de 3.75%, com as maiores probabilidades sendo registradas em Alvorada do Norte, Damianópolis e Iaciara, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 30.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 29.7°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 30.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Cavalcante: máxima 27.4°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 31.1°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 29.0°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Guarani de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Iaciara: máxima 30.9°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 29.0°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 31.0°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 28.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 30.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 28.4°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São João d'Aliança: máxima 26.5°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.9°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.