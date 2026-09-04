A região Nordeste registrará neste sábado (5) uma variação nas condições atmosféricas, com possibilidade de precipitações pontuais interrompendo os períodos de calor. Os termômetros na porção regional devem marcar uma média máxima de 32,92°C e mínima de 21,93°C. Entre os destaques para o dia, Flores de Goiás desponta como o município mais quente, atingindo máxima de 35,7°C, seguida por Iaciara com 34,7°C e Alvorada do Norte com 34,5°C. No extremo oposto, as temperaturas mais amenas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás, que deve registrar mínima de 19,0°C, e em São João d'Aliança, com mínima de 20,6°C.A umidade relativa do ar na região apresentará uma média geral de 57,02%, com destaque para os índices elevados em Alto Paraíso de Goiás, que pode alcançar até 75,0% no período noturno, Cavalcante, com até 70,0%, e Teresina de Goiás, registrando 68,0%. Quanto à probabilidade de chuva, embora a média regional estimada seja de 11,38%, os maiores índices de chance de precipitação concentram-se em Alto Paraíso de Goiás, com expressivos 70,0% de probabilidade durante o dia, seguido por São João d'Aliança com 45,0% e Cavalcante com 30,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 27,5°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 10,0%Alvorada do Norte: máxima 34,5°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Buritinópolis: máxima 34,1°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Campos Belos: máxima 32,9°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 29,1°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 5,0%Colinas do Sul: máxima 33,5°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 33,2°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Divinópolis de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Flores de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Guarani de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Iaciara: máxima 34,7°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Mambaí: máxima 33,2°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 34,2°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Posse: máxima 32,3°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Simolândia: máxima 34,5°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São Domingos: máxima 32,0°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São João d'Aliança: máxima 29,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 15,0%Sítio d'Abadia: máxima 33,2°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Teresina de Goiás: máxima 32,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.