A região Nordeste terá grande chance de chuva no sábado (6). O tempo será marcado por essa característica para a data. As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás com máxima de 26.6°C, Colinas do Sul com 25.8°C e Iaciara com 25.1°C. Já as mais frias serão Guarani de Goiás, com mínima de 17.3°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 17.4°C.A umidade média na região ficará em 90.4%. Cidades como São João d'Aliança (97.0%), Colinas do Sul (96.0%) e Campos Belos (95.0%) registrarão os maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva é de 63.88%, com destaque para Flores de Goiás (85.0%), Alvorada do Norte (75.0%) e Buritinópolis (75.0%) com as maiores chances de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 21.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Alvorada do Norte: máxima 25.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Buritinópolis: máxima 24.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Campos Belos: máxima 23.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Cavalcante: máxima 22.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Colinas do Sul: máxima 25.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Damianópolis: máxima 23.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Divinópolis de Goiás: máxima 23.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Flores de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 85.0%Guarani de Goiás: máxima 21.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 23.6°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Iaciara: máxima 25.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Mambaí: máxima 23.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 23.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Nova Roma: máxima 24.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Posse: máxima 23.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Simolândia: máxima 24.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%São Domingos: máxima 23.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%São João d'Aliança: máxima 22.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Sítio d'Abadia: máxima 23.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Teresina de Goiás: máxima 22.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.