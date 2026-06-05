A região Nordeste para sábado (6) terá um tempo marcado por temperaturas variadas. As máximas para o dia alcançarão Colinas do Sul, com 29.4°C, Monte Alegre de Goiás, com 28.8°C, e Flores de Goiás, com 28.6°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Sítio d'Abadia, atingindo 9.6°C, e Damianópolis, com 12.2°C.A umidade média na região será de 59.12%, com Sítio d'Abadia apresentando o maior índice, chegando a 84.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média fica em 9.88%, com Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos registrando 10.0%, os maiores índices na região.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.1°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 27.0°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 26.9°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 28.1°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 25.5°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 29.4°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 26.4°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 28.0°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 26.4°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 28.3°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 25.9°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 27.0°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 26.6°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 23.9°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 24.7°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Sítio d'Abadia: máxima 26.1°C, mínima 9.6°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 9.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.