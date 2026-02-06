A região Nordeste terá grande chance de chuva no sábado (7), sendo esta a principal característica do tempo. As cidades mais quentes da região serão Flores de Goiás, com máxima de 30.4°C, Iaciara com 29.6°C e Nova Roma com 29.5°C. Já as mínimas mais baixas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, com 17.6°C, e Guarani de Goiás, com 18.5°C.A umidade média na região será de 81.05%, com destaque para Campos Belos, que pode registrar até 93.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 40.75%, mas cidades como Nova Roma (85.0%), Damianópolis (75.0%) e Divinópolis de Goiás (75.0%) apresentarão as maiores chances de precipitação durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 28.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Buritinópolis: máxima 28.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campos Belos: máxima 28.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Cavalcante: máxima 26.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Colinas do Sul: máxima 27.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Damianópolis: máxima 28.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Flores de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Guarani de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Iaciara: máxima 29.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 28.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Nova Roma: máxima 29.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 28.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Simolândia: máxima 28.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São Domingos: máxima 28.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%São João d'Aliança: máxima 26.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Teresina de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.