A região Nordeste, para sábado (7), terá um tempo marcado por grande chance de chuva. As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás com 30.8°C, Alvorada do Norte com 30.0°C e Simolândia com 30.0°C. Já as cidades com temperaturas mais baixas serão Alto Paraíso de Goiás, registrando 17.6°C, e São João d'Aliança, com 19.2°C.A umidade do tempo na região terá seu ponto mais elevado em Colinas do Sul, com 91.0%, seguida por Alto Paraíso de Goiás, com 87.0%, e Cavalcante, com 86.0%. As probabilidades de chuva indicam grande chance em Alto Paraíso de Goiás, alcançando 75.0%, e em Colinas do Sul, com 60.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Alvorada do Norte: máxima 30.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 29.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 29.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Cavalcante: máxima 27.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 28.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Damianópolis: máxima 29.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 29.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 29.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 29.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 28.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 30.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 28.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 25.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.