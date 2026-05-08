A região Nordeste terá tempo com temperaturas elevadas para sábado (9). As máximas atingirão 32.8°C em Colinas do Sul, 32.7°C em Flores de Goiás e 32.6°C em Iaciara. As mínimas, por sua vez, serão de 16.0°C em Alto Paraíso de Goiás e 16.6°C em Sítio d'Abadia.A umidade média na região será de 58.88%. As maiores umidades noturnas são esperadas em Sítio d'Abadia e Teresina de Goiás, ambas com 76.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 1.25%. Os maiores índices de probabilidade noturna são em São João d'Aliança, com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 32.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 32.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 31.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 29.0°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 32.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Damianópolis: máxima 31.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Guarani de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Iaciara: máxima 32.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 31.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 32.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 30.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 32.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 30.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 27.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 31.3°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Teresina de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.