A região Nordeste terá grande chance de chuva para a segunda-feira (1). As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás com 29.8°C, Nova Roma com 28.7°C e Alvorada do Norte com 28.6°C. Já as mais frias serão Alto Paraíso de Goiás com 17.7°C e Guarani de Goiás com 17.8°C.A umidade média na região ficará em 82.28%, com destaque para Monte Alegre de Goiás com 95.0% e Campos Belos com 94.0%. A probabilidade de chuva média é de 41.88%, com os maiores índices em Campos Belos e Monte Alegre de Goiás, ambos com 75.0%, e Divinópolis de Goiás com 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Alvorada do Norte: máxima 28.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Buritinópolis: máxima 28.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Campos Belos: máxima 27.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Cavalcante: máxima 25.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Colinas do Sul: máxima 28.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 27.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Divinópolis de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Flores de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Guarani de Goiás: máxima 24.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Iaciara: máxima 28.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Mambaí: máxima 27.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Nova Roma: máxima 28.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Posse: máxima 26.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Simolândia: máxima 28.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%São Domingos: máxima 27.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 26.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Sítio d'Abadia: máxima 27.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Teresina de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%