A região Nordeste, na segunda-feira (1), terá um tempo com temperaturas variadas. As máximas mais elevadas serão registradas em Flores de Goiás, com 31.6°C, Monte Alegre de Goiás, com 31.5°C, e Colinas do Sul, com 31.4°C. As temperaturas mínimas mais baixas ocorrerão em Sítio d'Abadia, com 14.7°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 15.5°C.A umidade média do tempo na região será de 63.58%, com destaque para Sítio d'Abadia, onde a umidade pode chegar a 86.0%. As probabilidades de chuva na região giram em torno de 29.25% em média, sendo a maior probabilidade observada em Sítio d'Abadia, com 55.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Alvorada do Norte: máxima 30.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Buritinópolis: máxima 29.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Campos Belos: máxima 30.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 27.8°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 31.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Damianópolis: máxima 29.4°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Divinópolis de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Flores de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Guarani de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Iaciara: máxima 30.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Mambaí: máxima 29.4°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 31.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Posse: máxima 28.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Simolândia: máxima 30.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%São Domingos: máxima 29.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%São João d'Aliança: máxima 26.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.3°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 55.0%Teresina de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.