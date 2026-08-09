A região Nordeste terá um dia de calor muito intenso nesta segunda-feira (10), com os termômetros marcando índices elevados em diversos municípios. A tarde promete ser especialmente quente em Flores de Goiás, que deve atingir a máxima de 37,8°C, seguida de perto por Nova Roma, com 37,1°C, e Colinas do Sul, com 37,0°C. Por outro lado, as menores temperaturas devem ocorrer em Alto Paraíso de Goiás, que registra mínima de 18,1°C, e Sítio d'Abadia, com 18,4°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média para o período é de 32,15%, com os índices mais elevados sendo registrados em Sítio d'Abadia, com 45,0%, e Colinas do Sul, com 44,0%. Já a probabilidade média de chuva na região é de apenas 3,38%, sendo que as maiores chances de precipitação não passam de 10,0% em cidades como Cavalcante, Colinas do Sul e Flores de Goiás, consolidando um tempo predominantemente seco.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Alvorada do Norte: máxima 36,2°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 35,8°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 35,5°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cavalcante: máxima 33,0°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Colinas do Sul: máxima 37,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Damianópolis: máxima 35,1°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 37,8°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Guarani de Goiás: máxima 36,5°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 36,9°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 35,1°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 37,0°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova Roma: máxima 37,1°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Posse: máxima 34,7°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 36,2°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 34,9°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 32,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Sítio d'Abadia: máxima 35,0°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 35,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.