A região Nordeste terá tempo com pouca probabilidade de chuva nesta segunda-feira (11). As temperaturas máximas serão notáveis em Colinas do Sul, com 33.2°C, Flores de Goiás e Monte Alegre de Goiás, ambas com 32.7°C. Já as menores temperaturas mínimas serão registradas em Sítio d'Abadia, com 15.8°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 16.2°C.A umidade média na região ficará em torno de 58.62%. As maiores umidades serão observadas em Sítio d'Abadia com 80.0%, Alto Paraíso de Goiás com 73.0% e Teresina de Goiás com 72.0%. A probabilidade média de chuva é de 6.5%, com maiores chances em cidades como Alvorada do Norte, Campos Belos e Cavalcante, todas com 10.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 32.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 32.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 31.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 29.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 33.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 31.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 32.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Mambaí: máxima 31.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 32.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 30.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 32.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 31.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 29.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 31.4°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Teresina de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.