A região Nordeste apresenta uma grande chance de chuva para o tempo de segunda-feira (12). As temperaturas máximas mais elevadas serão em Nova Roma, atingindo 33.0°C, Iaciara com 32.8°C e Buritinópolis com 32.5°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Guarani de Goiás, com 17.4°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 17.6°C.A umidade média na região ficará em 68.28%. Cidades como Campos Belos e Flores de Goiás terão umidade de até 87.0%, enquanto Divinópolis de Goiás alcançará 86.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 43.12%, com cidades como Campos Belos, Damianópolis e Mambaí registrando as maiores probabilidades, de até 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 5.0%Alvorada do Norte: máxima 32.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Buritinópolis: máxima 32.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Campos Belos: máxima 31.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Cavalcante: máxima 28.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Colinas do Sul: máxima 30.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Damianópolis: máxima 32.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 35.0%Flores de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Guarani de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 22.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Iaciara: máxima 32.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Mambaí: máxima 32.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Nova Roma: máxima 33.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Posse: máxima 31.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Simolândia: máxima 32.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%São Domingos: máxima 30.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%São João d'Aliança: máxima 26.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 30.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Teresina de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.