A região Nordeste apresenta um tempo com temperaturas amenas a moderadas para amanhã, segunda-feira (13). A característica selecionada é de temperaturas agradáveis, sem grandes extremos. As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás com máxima de 30.4°C, Monte Alegre de Goiás com 30.4°C e Colinas do Sul com 30.1°C. Já as mais frias serão Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 16.7°C, e São João d'Aliança, com 17.8°C.A umidade média na região será de 72.17%, com destaque para Alto Paraíso de Goiás que pode registrar 91.0%. A probabilidade média de chuva é de 18.12%, sendo Divinópolis de Goiás a cidade com a maior probabilidade, alcançando 50.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Alvorada do Norte: máxima 29.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 28.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 29.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cavalcante: máxima 27.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 30.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 27.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Guarani de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Iaciara: máxima 29.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 27.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 29.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 27.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 29.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 27.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 25.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Sítio d'Abadia: máxima 27.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Teresina de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.