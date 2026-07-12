A região Nordeste terá, nesta segunda-feira (13), um dia com predomínio de sol e sem mudanças bruscas nas condições atmosféricas, favorecendo a constância do tempo. Os termômetros devem registrar os índices mais elevados em Flores de Goiás e Monte Alegre de Goiás, que alcançam máximas de 32,4°C, seguidas de perto por Nova Roma, com 32,0°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas ocorrem em Alto Paraíso de Goiás, que apresenta mínima de 16,2°C, e em Sítio d'Abadia, onde a menor temperatura chega a 16,4°C.A umidade relativa do ar média na região está estimada em 54,55%, sendo que os maiores índices esperados ocorrem em Sítio d'Abadia, com 75,0%, e nas cidades de São Domingos e Alto Paraíso de Goiás, ambas com 70,0%. Quanto às precipitações, a probabilidade média de chuva para a área é de apenas 10,75%, com as maiores chances de ocorrência não passando de 20,0% em localidades como Posse, São João d'Aliança e Alto Paraíso de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26,7°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Alvorada do Norte: máxima 31,4°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Buritinópolis: máxima 31,3°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campos Belos: máxima 31,3°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cavalcante: máxima 28,6°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Colinas do Sul: máxima 31,6°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Damianópolis: máxima 30,9°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Divinópolis de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Flores de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Guarani de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Iaciara: máxima 31,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mambaí: máxima 30,9°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Roma: máxima 32,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Posse: máxima 30,2°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Simolândia: máxima 31,4°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Domingos: máxima 30,9°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São João d'Aliança: máxima 28,4°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Sítio d'Abadia: máxima 30,7°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Teresina de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.