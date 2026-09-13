A região Nordeste passará por um dia de calor intenso nesta segunda-feira (14), apresentando marcas térmicas bastante elevadas na maior parte do seu território. Entre as cidades que devem registrar os índices mais quentes estão Colinas do Sul, com máxima de 38,7°C, Flores de Goiás, que alcança 38,4°C, e Monte Alegre de Goiás, com 37,8°C. Já as temperaturas mais amenas ao amanhecer serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 19,6°C, e São João d'Aliança, onde os termômetros registram 21,6°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média estimada para a região é de 33,33%, com destaque para os maiores índices previstos em Alto Paraíso de Goiás, que atinge 47,0%, e Teresina de Goiás, com 44,0%. Além disso, o tempo seco predomina, já que a probabilidade média de chuva é de apenas 3,75%, sendo que as maiores chances de precipitação chegam a somente 10,0% em municípios como Alvorada do Norte e Colinas do Sul.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 37,3°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Buritinópolis: máxima 37,0°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campos Belos: máxima 36,4°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 33,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 38,7°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Damianópolis: máxima 36,2°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Divinópolis de Goiás: máxima 36,2°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 38,4°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Guarani de Goiás: máxima 37,4°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Iaciara: máxima 37,5°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mambaí: máxima 36,2°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 37,8°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 37,3°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 35,4°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 37,3°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%São Domingos: máxima 35,5°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São João d'Aliança: máxima 32,8°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Sítio d'Abadia: máxima 35,9°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Teresina de Goiás: máxima 36,0°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.