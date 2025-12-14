A região Nordeste terá grande chance de chuva para a segunda-feira (15). O tempo nesta data apresenta as temperaturas mais altas em Monte Alegre de Goiás com 29.1°C, Flores de Goiás com 29.0°C e Campos Belos com 28.7°C. As cidades mais frias serão Alto Paraíso de Goiás, marcando 19.1°C, e Guarani de Goiás com 19.2°C.A umidade média na região Nordeste estará em torno de 85.47%. Cidades como Colinas do Sul e Flores de Goiás podem registrar umidade de 94.0%, enquanto Monte Alegre de Goiás pode chegar a 93.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 30.25%. No entanto, Cavalcante, Colinas do Sul e São João d'Aliança apresentam a maior chance de chuva, com 75.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 27.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Buritinópolis: máxima 27.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Campos Belos: máxima 28.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Cavalcante: máxima 24.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Colinas do Sul: máxima 26.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Damianópolis: máxima 25.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Divinópolis de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Guarani de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 22.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Iaciara: máxima 27.9°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Mambaí: máxima 25.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Nova Roma: máxima 28.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Posse: máxima 26.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Simolândia: máxima 27.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%São Domingos: máxima 26.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 25.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 26.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Teresina de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.