A região Nordeste terá tempo com temperaturas elevadas na segunda-feira (15). As cidades mais quentes serão Monte Alegre de Goiás, com 32.9°C, Colinas do Sul, com 32.8°C, e Flores de Goiás, com 32.7°C. Já as cidades mais frias serão Sítio d'Abadia, com mínima de 16.4°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 17.1°C.A umidade média na região será de 64.5%. Sítio d'Abadia se destaca com a maior umidade, atingindo 88.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 7.38%. As maiores probabilidades de chuva são observadas em São Domingos, com 30.0%, e em Cavalcante e Alto Paraíso de Goiás, ambas com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Alvorada do Norte: máxima 31.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 31.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Campos Belos: máxima 32.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 29.5°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Colinas do Sul: máxima 32.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 30.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Flores de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guarani de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Iaciara: máxima 32.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 30.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 32.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 30.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 31.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 31.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 30.0%São João d'Aliança: máxima 28.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 30.0°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Teresina de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.