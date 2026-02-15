A região Nordeste apresentará tempo com baixa probabilidade de chuva para segunda-feira (16). As temperaturas serão variadas, com Flores de Goiás como a cidade mais quente, marcando 33.0°C, seguida por Iaciara com 32.3°C e Colinas do Sul com 31.9°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 17.4°C, e Sítio d'Abadia, com 18.4°C.A umidade média na região será de 61.5%. As cidades com os maiores índices de umidade serão Campos Belos com 80.0%, Cavalcante com 76.0% e Colinas do Sul com 76.0%. Em relação à precipitação, as maiores probabilidades de chuva serão observadas em Colinas do Sul, com 25.0%, Divinópolis de Goiás, com 20.0%, e Monte Alegre de Goiás, com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Alvorada do Norte: máxima 31.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 31.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 30.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 29.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Colinas do Sul: máxima 31.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 30.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 33.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Guarani de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 32.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mambaí: máxima 30.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Nova Roma: máxima 31.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Posse: máxima 30.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Simolândia: máxima 31.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 29.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 27.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 30.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Teresina de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.