A região Nordeste terá grande chance de chuva para a segunda-feira (16). As cidades mais quentes previstas são Flores de Goiás com máxima de 31.0°C, Colinas do Sul com 30.0°C e Monte Alegre de Goiás com 29.7°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 17.9°C, e São João d'Aliança, com 19.3°C.A umidade média regional é de 82.83%, com destaque para Alto Paraíso de Goiás, onde a umidade pode atingir 96.0%. A probabilidade média de chuva na região é de 60.75%, com os maiores índices esperados em Damianópolis, Iaciara e Mambaí, todos com 95.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Alvorada do Norte: máxima 29.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 90.0%Buritinópolis: máxima 29.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Campos Belos: máxima 28.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 90.0%Cavalcante: máxima 27.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Colinas do Sul: máxima 30.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Damianópolis: máxima 28.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 95.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Flores de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 90.0%Guarani de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 90.0%Iaciara: máxima 29.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 95.0%Mambaí: máxima 28.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 95.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 90.0%Nova Roma: máxima 29.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 80.0%Posse: máxima 28.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Simolândia: máxima 29.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 90.0%São Domingos: máxima 27.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%São João d'Aliança: máxima 26.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Teresina de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.