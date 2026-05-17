A região Nordeste, para segunda-feira (18), terá tempo com características de altas temperaturas. As máximas na região serão notáveis, com Flores de Goiás alcançando 33.1°C, seguida por Monte Alegre de Goiás com 32.9°C e Colinas do Sul com 32.8°C. Já as cidades mais frias serão Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 16.2°C, e Sítio d'Abadia, com 16.3°C.A umidade média na região ficará em 57.9%, com Sítio d'Abadia registrando o índice mais alto, de 79.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em 4.0%, sendo que as maiores chances são em Alvorada do Norte, Buritinópolis e Colinas do Sul, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 32.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 32.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 31.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 29.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 32.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 31.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 33.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Guarani de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Iaciara: máxima 32.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 31.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 32.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 32.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 31.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 32.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 31.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 28.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 31.4°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.