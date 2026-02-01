A região Nordeste terá grande chance de chuva para a segunda-feira (2). O tempo apresenta temperaturas variadas, com as cidades mais quentes sendo Flores de Goiás com 28.7°C, Iaciara com 28.4°C e Nova Roma com 28.4°C. Já as mínimas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás com 18.8°C e Guarani de Goiás com 18.9°C.A umidade média na região será de 83.67%. Campos Belos se destaca com umidade de 93.0%, seguida por Colinas do Sul e Divinópolis de Goiás, ambas com 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 49.62%, mas cidades como Campos Belos, Cavalcante e Damianópolis apresentam probabilidades de até 75.0% de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Alvorada do Norte: máxima 27.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Buritinópolis: máxima 27.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Campos Belos: máxima 28.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Cavalcante: máxima 25.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Colinas do Sul: máxima 26.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Damianópolis: máxima 27.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Guarani de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Iaciara: máxima 28.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Mambaí: máxima 27.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Nova Roma: máxima 28.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Posse: máxima 27.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Simolândia: máxima 27.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%São Domingos: máxima 27.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%São João d'Aliança: máxima 24.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 27.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Teresina de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.