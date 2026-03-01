A região Nordeste, para a segunda-feira (2), apresenta uma grande chance de chuva no tempo. As cidades mais quentes serão Flores de Goiás com 30.1°C, Alvorada do Norte com 28.2°C e Iaciara com 28.2°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás com 17.1°C e São João d'Aliança com 18.6°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 86.28%. As maiores umidades serão vistas em Cavalcante e São João d'Aliança, ambas com 96.0%, e em Campos Belos com 95.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 43.88%, com destaque para Buritinópolis, que indica 90.0% de chance, Campos Belos com 85.0% e Divinópolis de Goiás com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.1°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Alvorada do Norte: máxima 28.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Buritinópolis: máxima 27.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Campos Belos: máxima 25.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Cavalcante: máxima 24.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Colinas do Sul: máxima 27.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Damianópolis: máxima 26.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Divinópolis de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Flores de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Guarani de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Iaciara: máxima 28.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Mambaí: máxima 26.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Nova Roma: máxima 27.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Posse: máxima 26.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Simolândia: máxima 28.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%São Domingos: máxima 25.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%São João d'Aliança: máxima 26.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Sítio d'Abadia: máxima 26.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Teresina de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.