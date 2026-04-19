A região Nordeste apresentará um tempo de temperaturas variadas na segunda-feira (20). As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás, que registrará 32.3°C, Alvorada do Norte com 31.6°C e Simolândia também com 31.6°C. Em contraste, as temperaturas mínimas serão sentidas em Alto Paraíso de Goiás, com 17.3°C, e Cavalcante, que terá 18.8°C.A umidade do tempo na região ficará em torno de 58.12% em média, com Monte Alegre de Goiás registrando os maiores índices de umidade noturna, atingindo 72.0%. A probabilidade média de chuva é de 7.5%, com Cavalcante apresentando a maior chance de chuva, com 20.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Alvorada do Norte: máxima 31.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 31.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campos Belos: máxima 30.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cavalcante: máxima 28.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 31.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 30.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Divinópolis de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarani de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Iaciara: máxima 31.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 30.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 30.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 30.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Simolândia: máxima 31.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 29.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 27.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 30.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Teresina de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.