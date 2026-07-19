A região Nordeste terá um dia de céu claro e sem previsão de grandes instabilidades nesta segunda-feira (20), favorecendo marcas elevadas de temperatura em diversos municípios. Entre os locais mais quentes, Colinas do Sul e Monte Alegre de Goiás registram máxima de 31,1°C, seguidas por Flores de Goiás, que deve atingir 30,6°C. Em contrapartida, o frio se faz mais presente no início do dia em Sítio d'Abadia, com mínima de 11,5°C, e em Alto Paraíso de Goiás, onde os termômetros marcam 13,6°C.Em relação à umidade do ar, a média regional fica em 51,3%, com destaque para Sítio d'Abadia, que registra o maior índice ao alcançar 72,0%, e Teresina de Goiás, com 64,0%. Já a probabilidade média de chuva para o território é de apenas 0,38%, indicando tempo predominantemente seco. As maiores chances de precipitação, embora bastante baixas, concentram-se em Guarani de Goiás, com 10,0% de probabilidade, e em Iaciara, que apresenta 5,0% de possibilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25,0°C, mínima 13,6°C | sensação térmica máx 25,3°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 29,5°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 29,2°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 30,2°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 27,2°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 31,1°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 28,5°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 29,5°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 30,3°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Iaciara: máxima 30,4°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mambaí: máxima 28,5°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31,1°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 30,5°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 28,2°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 29,5°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 28,6°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 25,6°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 25,6°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 28,3°C, mínima 11,5°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 29,3°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.