A região Nordeste terá um panorama de calor intenso nesta segunda-feira (21), com a média das temperaturas máximas estimada em 34,99°C, enquanto as mínimas devem registrar média de 20,95°C. Os picos de calor se concentram em Colinas do Sul, que apresenta máxima de 37,5°C, seguida por Flores de Goiás, com 37,1°C, e Monte Alegre de Goiás, com 36,7°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas do dia ocorrem em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 18,2°C, e em Damianópolis, com 19,4°C.O tempo na região deve registrar umidade relativa média de 34,2%, tendo Flores de Goiás e Alto Paraíso de Goiás com os maiores índices, alcançando 45,0% e 44,0%, respectivamente. A probabilidade de chuva é quase nula em grande parte do dia, com média regional de 2,12%, sendo que os maiores percentuais de chance de precipitação chegam a apenas 10,0% nas cidades de Campos Belos, Posse e Alto Paraíso de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 30,5°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 36,1°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 35,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campos Belos: máxima 35,5°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Cavalcante: máxima 32,2°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 37,5°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 34,7°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Flores de Goiás: máxima 37,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 36,1°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 36,4°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 34,7°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 36,7°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 36,3°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 34,2°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Simolândia: máxima 36,1°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 34,0°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São João d'Aliança: máxima 31,8°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 34,6°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Teresina de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.