A região Nordeste terá grande chance de chuva para a segunda-feira (22). As cidades mais quentes previstas são Alvorada do Norte com 28.9°C, Flores de Goiás também com 28.9°C e Buritinópolis com 28.8°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Guarani de Goiás com 15.9°C e Alto Paraíso de Goiás com 16.2°C.A umidade média na região ficará em 79.22%, com as cidades de Monte Alegre de Goiás (93.0%) e Campos Belos (92.0%) apresentando os maiores índices. A probabilidade média de chuva é de 35.62%, mas algumas localidades como Divinópolis de Goiás e Monte Alegre de Goiás registram chances de 75.0%, e Campos Belos, 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.6°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Alvorada do Norte: máxima 28.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Buritinópolis: máxima 28.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Campos Belos: máxima 27.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Cavalcante: máxima 25.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Colinas do Sul: máxima 28.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 27.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 45.0%Divinópolis de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Flores de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Guarani de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Iaciara: máxima 28.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Mambaí: máxima 27.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 45.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Nova Roma: máxima 28.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Posse: máxima 27.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Simolândia: máxima 28.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%São Domingos: máxima 27.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%São João d'Aliança: máxima 24.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Sítio d'Abadia: máxima 26.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Teresina de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.