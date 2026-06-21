A região Nordeste, para segunda-feira (22), terá um tempo estável com predomínio de sol e pouca chance de chuva. As temperaturas máximas alcançarão 31.8°C em Monte Alegre de Goiás, 31.6°C em Colinas do Sul e 31.4°C em Flores de Goiás. Já as menores temperaturas serão registradas em Sítio d'Abadia, com mínima de 12.3°C, e em Alto Paraíso de Goiás, com 14.1°C.A umidade média na região será de 54.1%. As cidades com maiores índices de umidade incluem Sítio d'Abadia, com 80.0%, e Colinas do Sul e Teresina de Goiás, ambas com 70.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 1.62%, com os índices mais elevados, de 5.0%, esperados em cidades como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Damianópolis.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 30.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 29.9°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Campos Belos: máxima 30.8°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 28.4°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 31.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 29.3°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guarani de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Iaciara: máxima 30.9°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 29.3°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 31.3°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Posse: máxima 29.3°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 30.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 29.8°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 26.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.1°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Teresina de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.