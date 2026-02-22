A região Nordeste terá grande chance de chuva na segunda-feira (23). O tempo será marcado por precipitações significativas em diversas localidades. As cidades mais quentes incluem Flores de Goiás e Iaciara, ambas com máxima de 27.1°C, e Monte Alegre de Goiás com 26.9°C. Já as temperaturas mais amenas serão encontradas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 17.5°C, e Cavalcante, com mínima de 18.8°C.A umidade média na região ficará em 86.72%, com Teresina de Goiás e Alto Paraíso de Goiás registrando os maiores índices, de 95.0%, seguidas por Cavalcante com 94.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 47.75%, mas algumas cidades terão índices bem mais elevados, como São Domingos, com 90.0%, Campos Belos com 80.0%, e Colinas do Sul, também com 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 22.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 24.5°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Alvorada do Norte: máxima 26.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Buritinópolis: máxima 26.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Campos Belos: máxima 26.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Cavalcante: máxima 24.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Colinas do Sul: máxima 24.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Damianópolis: máxima 25.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Divinópolis de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Flores de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Guarani de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Iaciara: máxima 27.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 25.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Nova Roma: máxima 26.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Posse: máxima 25.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Simolândia: máxima 26.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%São Domingos: máxima 25.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 50.0%São João d'Aliança: máxima 23.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 25.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Teresina de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.