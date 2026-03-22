A região Nordeste terá grande chance de chuva nesta segunda-feira (23), sendo esta a principal característica do tempo. As cidades mais quentes previstas são Flores de Goiás, atingindo 31.0°C, Monte Alegre de Goiás com 29.7°C e Colinas do Sul com 29.5°C. Já as mínimas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, com 17.1°C, e São João d'Aliança, com 18.3°C.A umidade média regional do tempo ficará em 80.72%, com Iaciara registrando umidade noturna de 93.0% e Campos Belos e Guarani de Goiás com 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 61.25%, destacando São Domingos e Sítio d'Abadia, ambas com 95.0% de chance de chuva, e Damianópolis com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 23.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Alvorada do Norte: máxima 29.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 80.0%Buritinópolis: máxima 28.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Campos Belos: máxima 28.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Cavalcante: máxima 26.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Colinas do Sul: máxima 29.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Damianópolis: máxima 28.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 90.0%Divinópolis de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 55.0%Flores de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Guarani de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Iaciara: máxima 29.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Mambaí: máxima 28.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 90.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Nova Roma: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 60.0%Posse: máxima 27.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 50.0%Simolândia: máxima 29.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 80.0%São Domingos: máxima 27.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%São João d'Aliança: máxima 26.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Sítio d'Abadia: máxima 27.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 95.0%Teresina de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.