A região Nordeste terá na segunda-feira (24) um dia marcado pelo predomínio de sol e calor intenso, sem previsão de chuvas significativas na maioria das localidades. Entre as cidades que devem registrar os termômetros mais elevados estão Monte Alegre de Goiás, atingindo a máxima de 36,8°C, seguida por Flores de Goiás e Nova Roma, ambas com marcas de 36,7°C. No outro extremo, as menores temperaturas ao amanhecer serão registradas em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 18,1°C, e em Sítio d'Abadia, que deve registrar mínima de 19,6°C.A umidade relativa do ar média na região ficará em 36,12% ao longo do dia, com os maiores índices concentrados em Sítio d'Abadia, alcançando 50,0%, e Alto Paraíso de Goiás, com 49,0%. Já a chance média de chuva no território é de apenas 7,38%, sendo que a probabilidade máxima não passa de 10,0% em municípios como Buritinópolis, Campos Belos e Cavalcante.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 30,3°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Alvorada do Norte: máxima 35,2°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Buritinópolis: máxima 34,8°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Campos Belos: máxima 35,5°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cavalcante: máxima 32,2°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Colinas do Sul: máxima 35,9°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Damianópolis: máxima 34,2°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Divinópolis de Goiás: máxima 35,2°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Flores de Goiás: máxima 36,7°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Guarani de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Iaciara: máxima 36,0°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mambaí: máxima 34,2°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 36,8°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Nova Roma: máxima 36,7°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Posse: máxima 34,0°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Simolândia: máxima 35,2°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Domingos: máxima 34,7°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São João d'Aliança: máxima 31,9°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Sítio d'Abadia: máxima 34,3°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Teresina de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.