A região Nordeste terá um tempo de temperaturas amenas a quentes na segunda-feira (25). As cidades mais quentes previstas são Flores de Goiás, com máxima de 31.8°C, Colinas do Sul com 31.5°C e Monte Alegre de Goiás atingindo 31.1°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Sítio d'Abadia, com mínima de 15.5°C, e Alto Paraíso de Goiás, com 15.9°C.A umidade média na região será de 65.3%. As maiores umidades à noite podem ser observadas em Sítio d'Abadia (86.0%), Teresina de Goiás (79.0%) e Alto Paraíso de Goiás (79.0%). A probabilidade média de chuva para a região é de 5.12%, com as maiores chances ocorrendo em Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos, todas com 10.0% de probabilidade durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Alvorada do Norte: máxima 29.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Buritinópolis: máxima 29.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 29.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cavalcante: máxima 27.0°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 31.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Damianópolis: máxima 28.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Flores de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Guarani de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Iaciara: máxima 30.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 28.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nova Roma: máxima 30.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Posse: máxima 28.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Simolândia: máxima 29.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Domingos: máxima 28.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 26.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.9°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Teresina de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.