A região Nordeste para a segunda-feira (26) apresentará um tempo com temperaturas variando de amenas a quentes. As cidades mais quentes serão Flores de Goiás com 32.0°C, Colinas do Sul com 31.9°C e Monte Alegre de Goiás com 31.3°C. Já as mais frias incluem Guarani de Goiás e Alto Paraíso de Goiás, ambas com mínima de 18.2°C.A umidade média na região será de 68.1%. As cidades com maiores índices de umidade são Campos Belos e Alto Paraíso de Goiás, ambas com 83.0%, e São João d'Aliança com 82.0%. A probabilidade média de chuva fica em 16.38%, com as maiores chances em Colinas do Sul e Nova Roma, com 35.0% cada, e Campos Belos com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Alvorada do Norte: máxima 31.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Buritinópolis: máxima 30.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campos Belos: máxima 30.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Cavalcante: máxima 28.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Colinas do Sul: máxima 31.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Damianópolis: máxima 29.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Divinópolis de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Flores de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Guarani de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 22.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Iaciara: máxima 31.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mambaí: máxima 29.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Roma: máxima 31.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Posse: máxima 29.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Simolândia: máxima 30.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Domingos: máxima 30.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João d'Aliança: máxima 27.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Sítio d'Abadia: máxima 28.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.