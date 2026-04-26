A região Nordeste para segunda-feira (27) apresentará um tempo com temperaturas elevadas. As cidades mais quentes serão Flores de Goiás, com máxima de 31.9°C, Monte Alegre de Goiás, com 31.1°C, e Alvorada do Norte, marcando 30.8°C. Por outro lado, as cidades com temperaturas mais baixas serão Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 17.9°C, e Sítio d'Abadia, com 19.5°C.A umidade média na região ficará em 62.88%. As cidades com os maiores índices de umidade incluem Cavalcante e Alto Paraíso de Goiás, ambas com 77.0%, e Campos Belos, com 75.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 14.75%, com maiores chances em Colinas do Sul, Posse e Teresina de Goiás, onde a probabilidade atinge 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Alvorada do Norte: máxima 30.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Buritinópolis: máxima 30.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%Campos Belos: máxima 29.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Cavalcante: máxima 27.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Colinas do Sul: máxima 30.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Damianópolis: máxima 29.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Divinópolis de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Flores de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Guarani de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Iaciara: máxima 30.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Mambaí: máxima 29.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova Roma: máxima 30.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Posse: máxima 29.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Simolândia: máxima 30.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%São Domingos: máxima 28.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São João d'Aliança: máxima 27.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Sítio d'Abadia: máxima 29.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Teresina de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.