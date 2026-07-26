A região Nordeste registra, nesta segunda-feira (27), um dia com predomínio de sol e marcas elevadas nos termômetros, apresentando temperatura máxima média de 32,48°C. O calor se destaca principalmente em Monte Alegre de Goiás, que deve atingir a máxima de 34,3°C, seguida por Colinas do Sul, com 34,1°C, e Flores de Goiás, que chega a 34,0°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas do período ocorrem nas primeiras horas do dia em Sítio d'Abadia, com 15,1°C, e em Alto Paraíso de Goiás, com 15,3°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 43,52%, tendo os maiores índices registrados em Sítio d'Abadia, onde alcança 62,0%, e em Colinas do Sul, com 56,0%. Quanto à possibilidade de chuva, a média regional é de apenas 3,0%, sendo que a probabilidade máxima não passa de 10,0%, taxa observada em municípios como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Posse.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 28,2°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 33,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Buritinópolis: máxima 32,8°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Campos Belos: máxima 33,3°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 30,7°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 34,1°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 32,0°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Divinópolis de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Flores de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Iaciara: máxima 33,6°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 32,0°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 34,0°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 31,6°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Simolândia: máxima 33,1°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Domingos: máxima 32,3°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São João d'Aliança: máxima 29,8°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 32,1°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.