A região Nordeste registrará calor intenso nesta segunda-feira (28), com a média das máximas alcançando 36,37°C no decorrer do dia. Os picos de calor mais acentuados estão previstos para Colinas do Sul, com máxima de 39,1°C, Flores de Goiás, que deve atingir 38,4°C, e Iaciara, com 38,0°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas no início da jornada ocorrem em Alto Paraíso de Goiás, com mínima de 19,1°C, e Sítio d'Abadia, com 19,6°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média de 29,9% na região, registrando seus maiores índices em Flores de Goiás, com 44,0%, e Colinas do Sul, com 39,0%. O tempo seguirá completamente seco e firme, uma vez que a probabilidade de chuva é de 0,0% em todo o território, incluindo municípios como Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 23,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 37,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buritinópolis: máxima 37,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 23,8°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Belos: máxima 36,8°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cavalcante: máxima 33,5°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Colinas do Sul: máxima 39,1°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damianópolis: máxima 36,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 23,6°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Divinópolis de Goiás: máxima 36,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 29,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Flores de Goiás: máxima 38,4°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarani de Goiás: máxima 37,6°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iaciara: máxima 38,0°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mambaí: máxima 36,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 23,6°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 37,9°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Roma: máxima 37,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Posse: máxima 35,6°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 23,8°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 30,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Simolândia: máxima 37,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Domingos: máxima 35,5°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 23,7°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João d'Aliança: máxima 32,8°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sítio d'Abadia: máxima 36,1°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 23,6°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Teresina de Goiás: máxima 36,0°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.