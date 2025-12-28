A região Nordeste terá como principal característica do tempo uma grande chance de chuva nesta segunda-feira (29). As temperaturas máximas alcançarão 36.7°C em Flores de Goiás, 36.5°C em Alvorada do Norte e 36.4°C em Buritinópolis. As mínimas mais baixas serão observadas em Alto Paraíso de Goiás, com 19.6°C, e em Guarani de Goiás, com 20.0°C.A umidade média na região ficará em 63.62%, com os maiores índices registrados em Divinópolis de Goiás, São Domingos e Alto Paraíso de Goiás, todas com 83.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 32.75%, mas cidades como Alto Paraíso de Goiás (85.0%), Cavalcante (75.0%) e Teresina de Goiás (75.0%) apresentarão chances significativamente maiores de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 15.0%Alvorada do Norte: máxima 36.5°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Buritinópolis: máxima 36.4°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 30.0%Campos Belos: máxima 33.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Cavalcante: máxima 30.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Colinas do Sul: máxima 33.1°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Damianópolis: máxima 34.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Divinópolis de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Flores de Goiás: máxima 36.7°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 39.7°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Guarani de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 22.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Iaciara: máxima 36.2°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 38.4°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Mambaí: máxima 34.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Monte Alegre de Goiás: máxima 34.1°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Nova Roma: máxima 35.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Posse: máxima 33.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Simolândia: máxima 36.4°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 30.0%São Domingos: máxima 31.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%São João d'Aliança: máxima 30.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Sítio d'Abadia: máxima 33.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Teresina de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.