A região Nordeste para segunda-feira (29) terá um tempo caracterizado por altas temperaturas, com destaque para Monte Alegre de Goiás, que alcançará 31.0°C. Outras cidades com temperaturas elevadas incluem Flores de Goiás (30.9°C) e Colinas do Sul (30.8°C). As temperaturas mínimas serão observadas em Sítio d'Abadia (12.4°C) e Alto Paraíso de Goiás (13.9°C).\nEm relação à umidade, a média da região será de 58.45%, sem indicar baixa umidade. Sítio d'Abadia registrará a maior umidade noturna com 79.0%. As probabilidades de chuva são baixas, com média regional de apenas 5.12%, e as maiores chances se concentram em Alvorada do Norte, Buritinópolis e Campos Belos, todas com 10.0% de probabilidade de chuva durante o dia.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:\nAlto Paraíso de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%