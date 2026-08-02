A região Nordeste registrará um dia ensolarado e sem previsão de precipitações significativas nesta segunda-feira (3), mantendo o padrão de firmeza atmosférica com temperaturas médias máximas de 29,3°C e mínimas de 18,48°C. Entre os destaques de calor, os termômetros devem atingir as marcas mais elevadas em Flores de Goiás, com máxima de 31,6°C, seguida por Monte Alegre de Goiás, com 31,4°C, e Nova Roma, que alcança 31,2°C. No extremo oposto, as temperaturas mais amenas serão registradas em Alto Paraíso de Goiás, onde a mínima chega a 15,0°C, e em Sítio d'Abadia, com mínima de 15,8°C.Em média, a umidade relativa do ar na região ficará em 50,0%, alcançando seus maiores índices em Sítio d'Abadia, com máxima de 64,0%, e Alto Paraíso de Goiás, que registra 63,0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média geral é baixa, estimada em apenas 8,25%, contudo, o município de São Domingos apresenta a maior possibilidade de ocorrência do território, com índice de 15,0%, enquanto Alvorada do Norte e Buritinópolis registram 10,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Nordeste:Alto Paraíso de Goiás: máxima 24,8°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 25,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Alvorada do Norte: máxima 29,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Buritinópolis: máxima 29,5°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campos Belos: máxima 30,2°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cavalcante: máxima 27,0°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Colinas do Sul: máxima 31,1°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Damianópolis: máxima 28,7°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Divinópolis de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Flores de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Guarani de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Iaciara: máxima 31,0°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mambaí: máxima 28,7°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Monte Alegre de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Roma: máxima 31,2°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Posse: máxima 28,3°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Simolândia: máxima 29,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Domingos: máxima 28,4°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%São João d'Aliança: máxima 26,1°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 26,1°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Sítio d'Abadia: máxima 28,9°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Teresina de Goiás: máxima 29,5°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.